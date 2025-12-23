Mugnano a 11 anni vende disegni per comprare alla sorellina un regalo per il primo Natale senza mamma

A Mugnano, un ragazzo di 11 anni ha iniziato a vendere disegni e libri per raccogliere fondi per un regalo di Natale alla sorellina, in assenza della madre. L’iniziativa ha ricevuto il supporto delle forze dell’ordine, che hanno trasformato l’atto in un gesto di solidarietà. Un esempio di innocenza e di affetto fraterno che ha toccato la comunità locale.

A Mugnano un bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina. I carabinieri trasformano l'incontro in un gesto di solidarietà. Un piccolo banchetto improvvisato, qualche libro di scuola e disegni realizzati a mano. È così che Alessio, 11 anni, ha attirato l'attenzione davanti a un negozio di giocattoli a Mugnano.

Mugnano, un gesto che scalda il cuore: vende i suoi libri per far sorridere la sorellina dopo la perdita della mamma - In un pomeriggio che doveva essere come tanti a Mugnano, un ragazzino di soli 11 anni ha commosso l’intera comunità con un gesto di profondo altruismo. vocedinapoli.it

Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni - Intervento dei carabinieri, nella giornata di ieri, davanti a un negozio di giocattoli dopo la segnalazione della responsabile: un bambino di 11 anni stava vendendo libri scolastici e ... msn.com

Storia commovente arriva da #Mugnano, dove Alessio, un bimbo di 11 anni, si è allontanato da casa per vendere disegni e libri e usare il ricavato per acquistare un regalo di Natale alla sorellina. A segnalarlo ai carabinieri il titolare di un negozio di giocattoli, - facebook.com facebook

