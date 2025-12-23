Moutoussamy finge di essere infortunato per evitare l'espulsione | esce in barella ma poi scappa
Durante una partita, Moutoussamy ha simulato un infortunio per cercare di evitare un’espulsione, uscendo in barella. Successivamente, ha lasciato il campo senza autorizzazione, suscitando discussioni sul rispetto delle regole. Questo comportamento solleva interrogativi sul regolamento in vigore in casi simili, in particolare riguardo alle procedure da seguire quando un giocatore si finge infortunato per scopi strategici.
Il giocatore del Congo si è fatto portare via in barella per evitare un cartellino rosso, l'arbitro non gli ha dato scelta: cosa dice il regolamento in questi casi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
