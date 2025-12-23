Motociclismo I ‘golden boy’ Niccolò Mannini e Pietro Scardina cambiano scuderia in vista della stagione 2026

Niccolò Mannini e Pietro Scardina, due giovani promesse del motociclismo senese, annunciano il cambio di scuderia in vista della stagione 2026. Questa novità segna un’importante evoluzione nelle loro carriere e apre nuovi orizzonti per il loro percorso sportivo. La scelta di nuove squadre riflette la volontà di crescere e affrontare sfide sempre più ambiziose nel mondo delle competizioni motoristiche.

È gonfio di importanti novità il sacco che Babbo Natale si appresta a svuotare nei camini dei due ‘golden boy’ del motociclismo senese, il diciassette crossista Niccolò Mannini (foto a destra) e il ventenne endurista Pietro Scardina (foto a sinistra). Per entrambi è infatti già deciso, per la stagione 2026, il cambio di team, con l’approdo a due scuderie di grandissimo valore. Mannini, che ha archiviato il 2025 con il quarto posto il campionato europeo motocross della 125 e il secondo negli Internazionali d’Italia, sempre della ottavo di litro, ha lasciato la TM per indossare la vivace e inconfondibile livrea rossa della Honda, nel team Maddii Racing – ABF Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

