Moto e auto invadono le isole pedonali stretta dei vigili | oltre 350 multe in pochi mesi

Negli ultimi mesi, le isole pedonali sono state spesso attraversate da veicoli non autorizzati, tra cui motorini, monopattini, scooter elettrici e auto. Questa situazione ha portato a un incremento delle sanzioni da parte delle forze di polizia, con oltre 350 multe emesse. La problematica evidenzia l’importanza di rispettare le aree riservate ai pedoni per garantire sicurezza e ordine nel centro urbano.

Motorini, monopattini, scooter elettrici e talvolta perfino auto. Le isole pedonali in città sono spesso invase da veicoli non autorizzati che mettono a repentaglio il transito di chi passeggia nel cuore della città. L'ultimo incidente si è verificato ieri sera, attorno alle 20, tra corso.

