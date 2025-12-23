Durante il periodo natalizio, l’Emilia-Romagna offre aperture straordinarie di mostre e musei, creando un grande museo diffuso nel cuore della regione. Un’occasione per esplorare capolavori e visioni artistiche, anche in caso di maltempo, e scoprire le bellezze culturali di Bologna e dintorni. Un’opportunità per vivere le festività tra arte e tradizione, senza dover uscire dai confini locali.

Bologna, 22 dicembre 2025 – Chi resta in città per le festività natalizie ha un motivo in più per uscire di casa, senza farsi spaventare dal maltempo: l’Emilia-Romagna si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto. Da Piacenza a Rimini, passando per Bologna, Parma, Modena e Ferrara, sono numerose le mostre visitabili anche il giorno di Natale, a Capodanno e all’ Epifania, grazie ad aperture straordinarie pensate per cittadini e turisti. Un viaggio tra arte antica, contemporanea e grande fotografia che mette insieme nomi iconici come Michelangelo, Marc Chagall, Salvador Dalì, Jeff Koons e Giorgio De Chirico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre in Emilia-Romagna, le aperture straordinarie: Natale tra capolavori e visioni, un grande museo diffuso

Leggi anche: Natale al museo: gli orari e le aperture straordinarie a Torino dal 24 dicembre al 6 gennaio

Leggi anche: Musei gratis e aperture straordinarie 1, 2 e 4 novembre. Tutte le mostre in programma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Michelangelo, Chagall, Koons, Dalì, De Chirico… in Emilia-Romagna tante mostre aperte per le festività; Bologna: John Giorno. The Performative Word - Mostra d'arte contemporanea in Emilia Romagna; Aperture straordinarie nei giorni di festa per le mostre a Villa Franceschi e Villa Mussolini; A Salvarano la più grande mostra di presepi in Emilia Romagna.

Bologna e Emilia-Romagna, cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2025: le mostre e i musei da visitare - Un tour pasquale in regione, alla scoperta delle tante mostre disseminate in Emilia- corrieredibologna.corriere.it

Mostre di marzo 2025 in Emilia Romagna: 5 eventi da non perdere - Arte e cultura al centro della nostra regione per il mese appena iniziato. ilrestodelcarlino.it

Le mostre nel 2025 in Emilia-Romagna: al Mambo «Facile ironia», in autunno a Ravenna i capolavori di Chagall - Romagna si aprirà come di consueto con il ritorno di «Arte Fiera», a Bologna dal 7 al 9 febbraio dopo aver superato il suo primo mezzo secolo. corrieredibologna.corriere.it

Le mostre da non perdere in Emilia Visit Emilia ne ha selezionate alcune da vivere proprio adesso… e tra queste c’è anche Jeff Koons – Balloons & Wonders a Fiorenzuola d’Arda! Un viaggio emozionante tra riflessi, arte pop e opere iconiche che cambi - facebook.com facebook