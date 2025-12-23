Mostra sui calendari dal 1996 al 2025 | l' inaugurazione a Montesano sulla Marcellana

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre a Montesano sulla Marcellana si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Storie, leggende, miti, riti, usi, costumi”, accompagnata dalla presentazione ufficiale. L’evento, che coinvolge la comunità locale, sarà un’occasione per riflettere sulla storia e sull’identità culturale del territorio, offrendo una panoramica attraverso calendari dal 1996 al 2025. Un momento di memoria e di valorizzazione delle tradizioni che arricchirà il patrimonio culturale del

Si terrà sabato 27 dicembre, a Montesano sulla Marcellana, una mattinata interamente dedicata alla storia, alla memoria e all’identità culturale della comunità, con la conferenza stampa di presentazione e la successiva inaugurazione della mostra “Storie, leggende, miti, riti, usi, costumi. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto Polis: l’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana ha riaperto al pubblico

Leggi anche: Montesano sulla Marcellana (SA), parte la scuola SEM sulla Gestione del materiale fotografico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei feriti.

mostra calendari 1996 2025Mostra sui calendari dal 1996 al 2025: l'inaugurazione a Montesano sulla Marcellana - Si terrà sabato 27 dicembre, a Montesano sulla Marcellana, una mattinata interamente dedicata alla storia, alla memoria e all’identità culturale della comunità, con la conferenza stampa di presentazio ... salernotoday.it

MONTESANO SM, IL 27 DICEMBRE L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SUI CALENDARI DAL 1996 AL 2025 E LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2026 - Eventi: Si terrà sabato 27 dicembre, a Montesano sulla Marcellana, una mattinata interamente dedicata alla storia, alla memoria e all’identità c ... cilentonotizie.it

Sinnai: inaugurata mostra su calendari carabinieri - La proposta è di uno studioso, appassionato delle cose del passato, Nuccio Floris, bancario in pensione che, da anni, si dedica alla promozione di queste singolari mostre. unionesarda.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.