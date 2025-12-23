Mostra sui calendari dal 1996 al 2025 | l' inaugurazione a Montesano sulla Marcellana

Il 27 dicembre a Montesano sulla Marcellana si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Storie, leggende, miti, riti, usi, costumi”, accompagnata dalla presentazione ufficiale. L’evento, che coinvolge la comunità locale, sarà un’occasione per riflettere sulla storia e sull’identità culturale del territorio, offrendo una panoramica attraverso calendari dal 1996 al 2025. Un momento di memoria e di valorizzazione delle tradizioni che arricchirà il patrimonio culturale del

MONTESANO SM, IL 27 DICEMBRE L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SUI CALENDARI DAL 1996 AL 2025 E LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2026 - Eventi: Si terrà sabato 27 dicembre, a Montesano sulla Marcellana, una mattinata interamente dedicata alla storia, alla memoria e all’identità c ... cilentonotizie.it

Sinnai: inaugurata mostra su calendari carabinieri - La proposta è di uno studioso, appassionato delle cose del passato, Nuccio Floris, bancario in pensione che, da anni, si dedica alla promozione di queste singolari mostre. unionesarda.it

Come ci ha ricordato la mostra di qualche mese fa, il calendario di Avis.Frossasco è un po' la memoria del paese degli ultimi 40 anni e più. Quello appena trascorso, poi, è stato un anno particolarmente intenso per le Associazioni, con tanti anniversari importa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.