Mostra Presepi artistici | a Sinagra torna la magia della Natività

Il 20 dicembre, alle 17, a Palazzo Salleo a Sinagra, è stata inaugurata la mostra dei “Presepi artistici”, che ha attirato un gran numero di partecipanti. Organizzata dalla Pro Loco di Sinagra in sinergia con il Comune e la Parrocchia San Michele Arcangelo, la mostra giunta alla quinta edizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

