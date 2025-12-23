Mosca | ‘pronti a confermare legalmente di non voler attaccare Ue e Nato’

23 dic 2025

Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha dichiarato che la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi dell’Unione Europea e della Nato, esprimendo la volontà di ufficializzare questa posizione. La comunicazione mira a chiarire le intenzioni di Mosca in un contesto di crescente tensione internazionale, sottolineando l’impegno della Russia a mantenere un atteggiamento pacifico e a rafforzare la fiducia tra le parti.

Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha assicurato che “la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi della Nato o dell’Unione Europea” ed è “pronta a fissare questo concetto”. Lo ha dichiarato intervenendo al Valdai International Discussion Club. “Certamente non intendiamo attaccare i paesi dell’Ue o della Nato. La Russia non persegue gli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

