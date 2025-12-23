Mosca | ‘pronti a confermare legalmente di non voler attaccare Ue e Nato’

Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha dichiarato che la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi dell’Unione Europea e della Nato, esprimendo la volontà di ufficializzare questa posizione. La comunicazione mira a chiarire le intenzioni di Mosca in un contesto di crescente tensione internazionale, sottolineando l’impegno della Russia a mantenere un atteggiamento pacifico e a rafforzare la fiducia tra le parti.

Il viceministro degli Esteri russo Serghei Rjabkov ha assicurato che “la Russia non ha intenzione di attaccare i paesi della Nato o dell’Unione Europea” ed è “pronta a fissare questo concetto”. Lo ha dichiarato intervenendo al Valdai International Discussion Club. “Certamente non intendiamo attaccare i paesi dell’Ue o della Nato. La Russia non persegue gli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mosca: ‘pronti a confermare legalmente di non voler attaccare Ue e Nato’ Leggi anche: Guerra in Ucraina, Lavrov: "Mosca non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie" Leggi anche: Mosca: attaccare Paesi Nato?Mai pensato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. #Ucraina , #Mosca : la #Russia non intende attaccare Paesi #UE o #NATO . Pronti a confermarlo con un accordo legale x.com Vangolden. . Buongiorno amici Adesso che abbiamo finalmente concluso con i lavori (tranne qualcosa sull'impianto elettrico) siamo pronti a resettare tutto. Voi come passerete il natale Noi sicuramente in viaggio verso Mosca 22/12/25 #fblifestyle - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.