Mosca ordina l’arresto in contumacia di Garry Kasparov | perché l’ex campione di scacchi e oppositore di Putin rischia il carcere

Un tribunale distrettuale di Mosca ha disposto l’arresto in contumacia di Garry Kasparov, ex campione del mondo di scacchi e da anni tra i più noti oppositori del Cremlino. La decisione, emessa il 22 dicembre dal tribunale del distretto di Zamoskvore?’e, si basa su accuse di apologia del terrorismo, come comunicato dal sito del tribunale cittadino. Reato che prevede una pena che può arrivare fino a sette anni di carcere. Perché Kasparov è accusato di apologia del terrorismo. L’ex campione di scacchi è infatti il co-fondatore del Comitato contro la guerra e sostiene esplicitamente che l’unica via per la democrazia in Russia è la sconfitta militare di Mosca in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

