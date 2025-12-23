Mosca | colloqui Miami non ancora svolta
I colloqui tra Stati Uniti e Russia a Miami, pur definiti
9.25 Per quanto definiti "costruttivi" dai negoziatori, i colloqui di Miami tra Usa e Russia "non possono essere considerati una svolta". Lo ha puntualizzato al quotidiano russo Izvestia il portavoce del Cremlino Peskov, definendoli invece "un work in progress". "La cosa principale era ricevere informazioni dagli americani sul lavoro preparatorio svolto con europei e ucraini. Ci sarà un processo piuttosto scrupoloso, a livello di esperti".Andrà valutata "la coerenza degli sforzi con lo spirito" del summit in Alaska. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: "Incontro produttivo, ma c'è ancora lavoro da fare" | L'inviato americano Witkoff tra poche ore a Mosca | Trump: "Buone chance per un accordo"
Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Odessa. Mosca: “Valuteremo sviluppi di colloqui a Miami”
Ucraina-Russia, Mosca boccia modifiche al piano Trump. Macron può convincere Putin?; Ucraina, Putin pronto al dialogo con Macron. Mosca frena sul vertice a tre con Usa e Ucraina - LIVEBLOG; Trump: Trattative proseguono ma c'è odio tra i due paesi. Zelensky, possibili attacchi a Natale - Kiev, almeno due morti e diversi feriti negli attacchi russi; Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a infrastrutture energetiche. Peskov: Colloqui Miami non possono considerarsi svolta: ultime news.
Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a infrastrutture energetiche. Peskov: “Colloqui Miami non possono considerarsi svolta”: ultime news - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it
Ucraina, conclusi colloqui Miami fra Mosca e Washington - L'inviato russo Dmitriev ha lasciato Miami, dove per 2 giorni si sono svolti colloqui bilaterali con gli Usa sull' Ucraina. rainews.it
Ucraina-Russia, negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca. Ipotesi colloquio Putin-Macron - Il Donbass per Putin è una priorità: va ottenuto nei negoziati o conquistato in guerra. msn.com
?FILMATI ESCLUSIVI! COSA È SUCCESSO A PUTIN? I COLLOQUI DI PACE SPEZZANO LA RUSSIA! SHOCK AL CREM...
Mosca, ucciso con un auto-bomba di un importante generale mentre a Miami si concludevano i colloqui tra delegazioni ucraine, americane ed europee. Domani alle 11 Anna Maria Giordano ne parla con @AntonellaScott su @Radio3tweet e @raiplaysound x.com
Attentato a #Mosca, 300 grammi di tritolo in auto. Morto generale dello Stato maggiore. Sospetti su #Kiev. Terminati colloqui a #Miami. #Witkoff: "Russia impegnata per pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #22dicembre - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.