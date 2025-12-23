Mosca | colloqui Miami non ancora svolta

I colloqui tra Stati Uniti e Russia a Miami, pur definiti

9.25 Per quanto definiti "costruttivi" dai negoziatori, i colloqui di Miami tra Usa e Russia "non possono essere considerati una svolta". Lo ha puntualizzato al quotidiano russo Izvestia il portavoce del Cremlino Peskov, definendoli invece "un work in progress". "La cosa principale era ricevere informazioni dagli americani sul lavoro preparatorio svolto con europei e ucraini. Ci sarà un processo piuttosto scrupoloso, a livello di esperti".Andrà valutata "la coerenza degli sforzi con lo spirito" del summit in Alaska. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

