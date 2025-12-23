Morto Vince Zampella il creatore di ‘Call of Duty’ vittima di un incidente d’auto | aveva 55 anni

Vince Zampella, noto creatore di giochi e figura di rilievo nel settore videoludico, è deceduto a causa di un incidente d’auto a Los Angeles. Aveva 55 anni e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dei videogiochi, dove aveva contribuito allo sviluppo di numerosi titoli di successo. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e professionisti del settore.

Mondo dei videogame in lutto. Vince Zampella, 'firma' di molti dei giochi più venduti al mondo, è morto domenica pomeriggio in un incidente a bordo della sua Ferrari a Los Angeles. Lo riferiscono i media locali. Aveva 55 anni. Bbc news riporta che a bordo della vettura c'era anche un altro passeggero che ha perso la vita, spiegando che il meccanismo della vettura ha sbalzato fuori dall'auto il passeggero mentre il guidatore è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Non è chiaro se Zampella fosse al volante. Aveva fondato Infinity Ward. Zampella, era co-fondatore di Respawn Entertainment ed è stato il Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro al franchise di successo 'Call of Duty'.

Vince Zampella è morto - Il mondo dei videogiochi piange la perdita di una delle sue figure più influenti: Vince Zampella. novella2000.it

Vince Zampella è morto, la dinamica dell'incidente in Ferrari: la corsa, lo schianto e le fiamme. IL VIDEO - La Ferrari sulla quale viaggia esce di strada lungo la "Angeles ... leggo.it

#VinceZampella morto in un #incidente d'auto: addio al co-creatore di #Call of Duty. Aveva 55 anni x.com

