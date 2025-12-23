Sivert Guttorm Bakken, biatleta della Nazionale norvegese, è morto per un malore a Passo Lavazè, in Trentino, dove stava passando alcuni giorni di riposo con dei compagni di squadra. Nato a Lillehammer il 18 luglio 1998, Bakken è stato trovato senza vita all’interno dell’albergo dove alloggiava. Bakken nel 2023 era stato costretto a fermarsi dall’attività agonistica a causa di una pericardite, ma dopo quasi due anni di stop era tornato protagonista in Coppa del mondo con quella che è la nazione leader del movimento maschile internazionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Sivert Guttorm Bakken: addio all’asso norvegese del Biathlon

