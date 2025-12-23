Morto per un malore il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken
Tragedia nel mondo degli sport invernali. È morto per un malore a soli 27 anni Sivert Guttorm Bakken, biatleta della nazionale norvegese. L’atleta è stato trovato senza vita nella camera dell’albergo di Passo Lavazè, in Trentino, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza assieme a dei compagni di squadra. Bakken, quattro vittorie in Coppa del Mondo tra 2021 e 2022, due anni fa era stato costretto a fermarsi dall’attività agonistica a causa di una pericardite. Ma dopo lo stop forzato durato un biennio, era tornato protagonista in Coppa del mondo con la Norvegia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Morto Sivert Guttorm Bakken: addio all’asso norvegese del Biathlon
Leggi anche: Sivert Bakken trovato morto in albergo a 27 anni: era in Trentino per prepararsi alle Olimpiadi
Tragedia a Passo Lavazè: morto a 27 anni il biatleta norvegese Sivert Bakken.
Morto Sivert Guttorm Bakken: addio all’asso norvegese del Biathlon - Sivert Guttorm Bakken, biatleta della Nazionale norvegese, è morto per un malore a Passo Lavazè, in Trentino, dove stava passando alcuni giorni di riposo con ... msn.com
Malore in hotel durante la vacanza, il nazionale norvegese di biathlon Sivert Guttorm Bakken muore a 27 anni - E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a ... leggo.it
Sivert Bakken morto a soli 27 anni, il mondo del biathlon è sotto shock - Il biatleta norvegese stava trascorrendo qualche giorno in Val di Fiemme, in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. msn.com
Trapani, uomo trovato morto vicino al Palasport: prevale l’ipotesi del malore La vittima ha circa 50 anni e, secondo quanto emerso finora, non ci sono segni di violenza sul corpo. Le forze dell’ordine escludono al momento l’ipotesi di un’aggressione. Prevale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.