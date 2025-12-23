Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon | era ricoverato da una settimana in gravi condizioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto il bambino di 4 anni che, una settimana fa, era stato trovato sul fondo della piscina comunale di Curon in condizioni gravi. Il piccolo era stato immediatamente soccorso e ricoverato, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nel tempo. La scomparsa rappresenta una tragica perdita per la comunità, che si unisce al dolore della famiglia.

È morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale di Curon. Lunedì scorso è stato notato mentre si trovava già sul fondo. Resta da chiarire la dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni

Leggi anche: Padre e figlio travolti da un’auto a Ostia: bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragedia senza fine, non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni trovato sott’acqua in piscina: dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte si è spento in ospedale; Non ce l'ha fatta il bambino di 4 anni caduto nella piscina a Curon; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni.

morto bimbo 4 anniMorto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni - Il bimbo di 4 anni che lunedì 15 dicembre è scivolato nella piscina di Curon, a Bolzano, è morto. fanpage.it

Bambino di 4 anni finisce sott'acqua nella piscina comunale, morto dopo una settimana d'agonia - È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito sottacqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta lunedì 15 dicembre, scrive il ... ilmattino.it

morto bimbo 4 anniBambino di 4 anni finisce sottacqua in una piscina e muore dopo pochi giorni - È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito sottacqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta, scrive il quotidiano ... leggo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.