Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon | era ricoverato da una settimana in gravi condizioni

È deceduto il bambino di 4 anni che, una settimana fa, era stato trovato sul fondo della piscina comunale di Curon in condizioni gravi. Il piccolo era stato immediatamente soccorso e ricoverato, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nel tempo. La scomparsa rappresenta una tragica perdita per la comunità, che si unisce al dolore della famiglia.

