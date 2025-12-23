Morto il biatleta Sivert Guttorm Bakken è stato trovato senza vita in albergo in Trentino | aveva 27 anni

È stato trovato senza vita in un albergo nel Trentino il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, di 27 anni. Conosciuto nel circuito internazionale per i suoi risultati in Coppa del Mondo, la sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma il suo talento e la sua giovane età lasciano un vuoto nel panorama del biathlon.

È morto a soli 27 anni il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken: lutto nel mondo del biathlon, dove era molto conosciuto avendo ottenuto diversi podi in Coppa del Mondo. Bakken è deceduto a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino-Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all’interno dell’albergo dove alloggiava. “I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto”, ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

