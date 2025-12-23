Morti nello scontro frontale in moto scambio di persona in ospedale | la famiglia denuncia

Una tragica collisione frontale in moto ha coinvolto due giovani a Pisa, causando la morte di Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni. La famiglia di uno dei ragazzi denuncia un ulteriore episodio di confusione in ospedale, dove si è verificato uno scambio di persona. Un evento che ha aggravato il dolore di un lutto già grave, portando alla luce questioni sulla gestione delle emergenze e il rispetto delle vittime.

Un dolore già insopportabile si è trasformato in un dramma ancora più profondo per le famiglie di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16, i due ragazzi rimasti vittime di un grave incidente in moto avvenuto lo scorso settembre nella zona industriale di Pisa, nel parcheggio di Ikea.

Jacopo e Leonardo muoiono nell'incidente in moto, corpi scambiati in ospedale: i genitori vegliano per ore l'amico anziché il figlio

Morti nello stesso giorno, i corpi scambiati in ospedale: i genitori Jacopo lo vegliano per ore, ma era l'amico Leonardo

