Morte in carcere a Cassino famiglia chiede chiarezza sul decesso di Francesco Morra

La famiglia di Francesco Morra, detenuto di 47 anni, chiede chiarimenti sulla morte avvenuta nel carcere di Cassino durante la notte tra sabato e domenica. Restano ancora da chiarire le cause di questo decesso, mentre si susseguono le richieste di trasparenza e approfondimenti da parte dei familiari. La vicenda solleva interrogativi sul rispetto delle condizioni di detenzione e sulla gestione delle strutture carcerarie.

Sono ore di dolore e interrogativi per la famiglia di Francesco Morra, il detenuto di 47 anni deceduto nel carcere di Cassino nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è stato trovato privo di vita all'interno della cella dopo un improvviso malore, segnalato dai compagni di detenzione.

