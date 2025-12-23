Morte del 19enne Francesco Visintin indagato l'amico al volante durante l'incidente

Il 19enne Francesco Visintin, studente di medicina, è deceduto in un incidente stradale. L’amico che era alla guida al momento dell’incidente è stato posto sotto indagine. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza stradale e le responsabilità legali in situazioni di questo tipo. La procura sta approfondendo le cause e i dettagli dell’accaduto.

Indagato l'amico che guidava l'auto su cui è morto il 19enne studente di medicina Francesco Visintin. L'incidente è avvenuto sabato sera a Perarolo di Arcugnano (Vicenza).

Francesco Visintin muore a 19 anni nell'incidente dopo la serata con gli amici. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale: autopsia e test tossicologici - La Procura di Vicenza ha aperto un'indagine per il reato di omicidio stradale in relazione all'incidente che ha causato la morte del 19enne Francesco ... ilgazzettino.it

Morte Francesco Visintin nell'incidente di Arcugnano: l’amico è indagato per omicidio stradale - Il conducente ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro: la vittima era uno studente di Medicina ... corrieredelveneto.corriere.it

