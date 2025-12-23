Morta a 27 anni nello schianto con un bus Atac | chi era Norma Meneke mamma di due figli travolta all’alba a Roma
L’incidente all’alba tra Acilia e Dragoncello. Si chiamava Norma Jeanne Beale Meneke la giovane donna di 27 anni morta all’alba di lunedì 22 dicembre in un tragico incidente stradale avvenuto in via dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello, a Roma. Erano circa le 5.35 del mattino quando la Fiat Cinquecento guidata dalla ragazza si è scontrata frontalmente con un autobus Atac. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo. Chi era Norma Meneke: una giovane mamma di due figli. Norma Meneke era nata in Italia da genitori originari della Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
