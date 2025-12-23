Moritz Gerstl annega a 4 anni nella piscina comunale | indagate la mamma e la zia Il dramma e la morte in ospedale

Un bambino di quattro anni è deceduto all’ospedale di Bolzano dopo aver subito un annegamento nella piscina comunale di Curon, in val Venosta. La vicenda risale a una settimana fa e ora si indagano sulla responsabilità della madre e della zia. La tragedia ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle condizioni di sicurezza della struttura.

E' morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito una settimana fa sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta. La Procura di Bolzano aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Moritz Gerstl annega a 4 anni nella piscina comunale: indagate la mamma e la zia. Il dramma e la morte in ospedale Leggi anche: Bambino di quattro anni annega nella piscina comunale: indagate la mamma e la zia. Il dramma e la morte in ospedale Leggi anche: Mamma in auto con la figlioletta, il volo micidiale nella piscina comunale. È dramma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Moritz muore a 4 anni a una settimana dall'incidente in piscina: indagate anche la mamma e la zia. Doppia tragedia in val Venosta; Moritz muore a 4 anni una settimana dopo l'incidente in piscina: indagate anche la mamma e la zia. Moritz muore a 4 anni una settimana dopo l'incidente in piscina: indagate anche la mamma e la zia - Speranze finite: è morto Moritz Gerstl, il bambino di quattro anni vittima di un incidente nella piscina comunale di Curon in val Venosta. msn.com

Bambino di quattro anni annega nella piscina comunale: indagate la mamma e la zia. Il dramma e la morte in ospedale - E' morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito una settimana fa sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.