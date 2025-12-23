Moretto su Frattesi alla Juve | Si può fare anche senza Thuram ma attenzione a… 

Matteo Moretto ha commentato le possibilità di vedere Frattesi alla Juventus anche senza uno scambio con Thuram. L’esperto di mercato ha sottolineato che, sebbene l’opzione sia fattibile, è importante considerare alcuni aspetti prima di trarre conclusioni definitive. La questione rimane aperta e richiede attenzione ai dettagli per comprendere le reali intenzioni delle società coinvolte.

Matteo Moretto ha parlato del futuro di Frattesi sul canale YouTube di Fabrizio Romano. FRATTESI JUVE – « Cosa farà la Juve a gennaio? Vi riparlo di Davide Frattesi oggi, che piace molto sia a Spalletti che a tutto il board bianconero. Come ho già raccontato, c'è l'idea che Thuram possa fare il percorso inverso e andare all'Inter. Ai nerazzurri è sempre piaciuto e l'Inter monitora il suo futuro, poteva essere un'ipotesi valutata dalle due parti, ma per la Juve Thuram è incedibile e questo è un altro discorso.

