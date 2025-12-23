Moplefan Terni investitore israeliano pronto all’ingresso con la presenza di Invitalia | Servono azioni concrete per risolvere la grave crisi finanziaria

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Serve un’azione forte e condivisa da parte di tutte le istituzioni per dare una soluzione concreta alla grave crisi finanziaria che sta attanagliando la Moplefan, una rilevante realtà del polo chimico di Terni. Si tratta di una situazione particolarmente delicata che sta mettendo a dura prova i. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Zelensky sui social: “La minaccia nucleare è globale, servono azioni concrete”

Leggi anche: Ferraro (FdI): “Spopolamento giovanile nel Sannio, servono azioni concrete”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Moplefan, pressing su Invitalia e investitore estero per salvarla.

moplefan terni investitore israelianoMoplefan Terni, gruppo israeliano pronto a intervenire ma con garanzia Invitalia - È necessario insistere sul Ministero per trovare un soluzione, serve un segnale forte da parte di tutte le ... umbria24.it

Cgil, preoccupazione per il futuro del sito Moplefan Terni - "Incontro insoddisfacente, da cui è emerso lo stato di indeterminatezza rispetto agli impegni da tempo assunti, e molto preoccupante per il prossimo futuro produttivo e lavorativo del sito": è il ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.