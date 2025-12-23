Moplefan Terni investitore israeliano pronto all’ingresso con la presenza di Invitalia | Servono azioni concrete per risolvere la grave crisi finanziaria

“Serve un’azione forte e condivisa da parte di tutte le istituzioni per dare una soluzione concreta alla grave crisi finanziaria che sta attanagliando la Moplefan, una rilevante realtà del polo chimico di Terni. Si tratta di una situazione particolarmente delicata che sta mettendo a dura prova i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Zelensky sui social: “La minaccia nucleare è globale, servono azioni concrete” Leggi anche: Ferraro (FdI): “Spopolamento giovanile nel Sannio, servono azioni concrete” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Moplefan, pressing su Invitalia e investitore estero per salvarla. Moplefan Terni, gruppo israeliano pronto a intervenire ma con garanzia Invitalia - È necessario insistere sul Ministero per trovare un soluzione, serve un segnale forte da parte di tutte le ... umbria24.it

Cgil, preoccupazione per il futuro del sito Moplefan Terni - "Incontro insoddisfacente, da cui è emerso lo stato di indeterminatezza rispetto agli impegni da tempo assunti, e molto preoccupante per il prossimo futuro produttivo e lavorativo del sito": è il ... ansa.it

Vertenza Moplefan: seduta della Seconda commissione a Terni per ascoltare le organizzazioni sindacali. All’incontro anche l’assessore regionale De Rebotti e l’assessore comunale Cardinali consiglio.regione.umbria.it/node/81733 #REGIONEUMBRIA x.com

Moplefan di Terni, l’allarme di Pavanelli: “Grave crisi industriale non più rinviabile” #tuttoggi #EconomiaLavoro #Terni #cronaca #economia #evidenza #moplefan #pavanelli #scoop #terni #Treofan | http://ow.ly/j56b106s1Tm - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.