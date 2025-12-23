Monza via Bramante cambia volto Un lifting da quasi 16 milioni per rifare 180 alloggi popolari

A Monza, in via Bramante da Urbino, i lavori di riqualificazione degli alloggi popolari, parte del progetto Pinqua, sono ormai in fase avanzata. Con un investimento di quasi 16 milioni di euro, il progetto mira a rinnovare 180 abitazioni, contribuendo a migliorare la qualità delle abitazioni e delle aree circostanti. La conclusione dei lavori si avvicina, segnando un importante passo verso il recupero e la valorizzazione del quartiere.

Ci siamo quasi. In via Bramante da Urbino, a Monza, i maxi cantieri del progetto Pinqua stanno entrando nella fase finale, almeno per quanto riguarda le abitazioni. Le impalcature sono pronte a sparire, i collaudi sono imminenti e il plesso abitativo inizia a intravedere il suo nuovo volto. Resta aperto il cantiere di Cascina Maino, il cuore sociale dell’intervento, che sarà completato entro marzo. Ma il grosso è fatto. Ieri mattina il sindaco Paolo Pilotto e il vicesindaco e assessore al Patrimonio Egidio Longoni hanno effettuato un sopralluogo per fare il punto su un intervento che va ben oltre la semplice riqualificazione edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, via Bramante cambia volto. Un lifting da quasi 16 milioni per rifare 180 alloggi popolari Leggi anche: Alloggi, l'assessore Coletti: "Vogliamo recuperare le case popolari". Pronto un progetto da 10 milioni di euro Leggi anche: Nuovo volto per le periferie. Lifting da un milione di euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Monza, via Bramante cambia volto. Un lifting da quasi 16 milioni per rifare 180 alloggi popolari; Monza, riqualificazione da 15 milioni con il pnrr: sopralluogo alle case popolari di via Bramante; Nuovi interventi sulla rete dell’illuminazione pubblica; Le oltre 20 strade di Monza che saranno più illuminate (subito al via i lavori). Monza, via Bramante cambia volto. Un lifting da quasi 16 milioni per rifare 180 alloggi popolari - Negli edifici cadenti degli anni Ottanta i lavori di miglioramento ed efficientamento sono quasi terminati. msn.com

Monza, riqualificazione da 15 milioni con il pnrr: sopralluogo alle case popolari di via Bramante - Sopralluogo dei sindaco Pilotto e del vice Longoni insieme ai tecnici del municipio e a quelli della azienda incaricata del maxi intervento che riguarda 152 appartamenti ... msn.com

Monza, nell’inferno dell’incendio di via Bramante: “Ci siamo salvati da soli, e siamo corsi dagli anziani” - Se la sono vista brutta giovedì pomeriggio gli abitanti della casa popolare di via Bramante da ... ilgiorno.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Da via Ripamonti a via Bramante, da corso Vercelli fino a Gorla, passando per viale Monza, Sarpi e Baggio. In tutto sono 27 le strade sorvegliate speciali, dove l’asfalto cede, viene rattoppato… e poi cede di nuovo. Stiamo parlando - facebook.com facebook

#Monzanews #DaSapere Prosegue a #Monza il piano di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica di #Acinque con la sostituzione dei quadri elettrici obsoleti per adeguare gli impianti alle normative vigenti e rilevare i guasti in tempo reale Le vie inte x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.