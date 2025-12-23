A Monza, si prepara il cambio alla guida dell’amministrazione locale, con l’annuncio di un nuovo city manager previsto nei prossimi mesi. La recente approvazione della finanziaria 2026-2028 rappresenta un passaggio importante per il contesto economico e gestionale della città. Mentre Michele Bertola lascia il suo incarico, l’amministrazione comunale si avvia a definire i prossimi passaggi per garantire continuità e sviluppo.

Mentre nella serata di lunedì 22 dicembre è stata approvata la nuova finanziaria per il triennio 2026-2028, dagli uffici di piazza Trento e Trieste fanno sapere che prossimamente Monza avrà un nuovo city manager. Michele Bertola, direttore generale del Comune di Monza dal 2022, ha infatti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Galliani lascia il Monza, ma non il calcio: fatta per il ritorno in Serie A | Sarà il nuovo AD

Leggi anche: Nuovo manager alla corte di Krause: arriva Scott Munn

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Monza, Michele Bertola lascia e arriva il nuovo city manager - Mentre nella serata di lunedì 22 dicembre è stata approvata la nuova finanziaria per il triennio 2026- monzatoday.it