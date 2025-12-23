Montevarchi Quest’anno a Moncioni il Presepe Vivente

A Moncioni, frazione di Montevarchi, si svolgerà quest’anno l’evento “Quella notte a Moncioni”, un presepe vivente previsto per domenica 28 dicembre, dalle 16 alle 19. L’iniziativa offre un’occasione per scoprire l’atmosfera natalizia in modo autentico e coinvolgente, valorizzando le tradizioni locali. L’evento è aperto a tutta la comunità e si inserisce nel calendario delle manifestazioni natalizie della zona.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Novità a Montevarchi nella frazione di Moncioni con il presepe vivente per l'evento "Quella notte a Moncioni", in programma questa domenica 28 dicembre dalle 16 alle 19. Per l'occasione il borgo si animerà grazie agli abitanti della frazione e ai volontari che indosseranno i panni della rievocazione, trasformando le strade e gli scorci del paese nella rappresentazione scenica della natività di Gesù. L'iniziativa è stata presentata in Palazzo del Podestà a Montevarchi, alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini, dell'Assessore Sandra Nocentini e di tutte le realtà coinvolte nell'organizzazione.

