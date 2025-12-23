Montaperto si trasforma ancora nella Betlemme di Agrigento | ecco gli appuntamenti del presepe

Il borgo di Montaperto torna ad animarsi con la tredicesima edizione del presepe vivente, un appuntamento tradizionale che coinvolge gli abitanti della frazione rurale di Agrigento. Questa iniziativa rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione del patrimonio locale, offrendo una rappresentazione autentica e suggestiva della Natività. Di seguito, gli eventi e le date principali della manifestazione.

Il borgo di Montaperto si anima con la tredicesima edizione del presepe vivente che coinvolge gli abitanti della frazione rurale di Agrigento. Il programma delle iniziative è stato presentato all'ex collegio dei Filippini. Sei sono i giorni di apertura al pubblico, dall'inaugurazione del 26.

- #2 Nel bagliore del fuoco che danza nell’ombra e nel ritmo antico del martello sull’incudine, il fabbro dà voce al ferro grezzo. Mani forti che servono la comunità, cuore paziente che trasforma la mate - facebook.com facebook

