Montanelli idolo sui social per le critiche alle toghe.

Montanelli, noto per le sue opinioni critiche, è diventato un punto di riferimento sui social media per le sue osservazioni sulle toghe. In un contesto in cui il passato si mescola con il presente digitale, le sue parole trovano spazio tra commenti e discussioni online, contribuendo a un dialogo più ampio sulle istituzioni e la società.

Come una trottola, il passato analogico rotola e si insinua nel ginepraio digitale, tra algoritmi e video scrollati sui social alla velocità della luce. Non importa se sono passati più di 40 anni: controcorrente allora, controcorrente oggi. Perché la lezione di Indro Montanelli sulle storture della magistratura è un sempiterno refrain che torna a fare capolino proprio nel momento in cui ci si avvicina al fatidico referendum sulla giustizia. È una lezione, per qualcuno una profezia, dai tratti pungenti, duri e tranchant. Un'invettiva, dimenticata o addirittura scientemente celata, contro il coro conformista del pensiero dominante e contro una casta intrisa di corporativismo e manie di protagonismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

