Montagna Nisini Lega | regolamento Calderoli è opportunità per valorizzare vere terre alte con coerenza

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . “Il regolamento proposto dal ministro Calderoli p er la nuova classificazione dei comuni montani è un’opportunità, non un rischio. Si vuole valorizzare ciò che è davvero montagna e le vere terre alte, andando a risolvere i paradossi attuali in cui ricadono il 55% dei Comuni italiani, a fronte del 35% di territorio italiano davvero montano. Una stortura che dura da oltre settant’anni e per la quale ad oggi vengono classificati come ‘montani’ persino Taormina, Sanremo, Bologna e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

