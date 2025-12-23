Monsignor Valentinetti | Il ' Buon Natale' sia un richiamo alla responsabilità per diventare autentici portatori di pace
Monsignor Valentinetti invita a riflettere sul significato del Natale come momento di responsabilità e di impegno verso la pace. In vista delle celebrazioni del 24 e 25 dicembre, l’arcivescovo dell’arcidiocesi Pescara-Penne sottolinea l’importanza di essere autentici portatori di serenità e solidarietà, affinché il messaggio natalizio possa coinvolgere e ispirare tutta la comunità.
È un messaggio di pace, ma anche di richiamo alla responsabilità quello che l’arcivescovo dell’arcidiocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti lancia in vista del Natale e delle celebrazioni eucaristiche del 24 e il 25 dicembre. “Sono molti i messaggi che si ‘lanciano’ nel giorno di Natale. Li. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
