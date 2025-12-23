Monreale niente raccolta dell’organico il 25 dicembre
L’Amministrazione Comunale di Monreale informa i cittadini che, in occasione del Natale, giovedì 25 dicembre, il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica sarà sospeso. La ripresa del servizio avverrà normalmente nei giorni successivi. Si invita la popolazione a pianificare di conseguenza la gestione dei rifiuti durante questa giornata.
MONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale, d’intesa con la ditta Ecolandia, informa la cittadinanza che in occasione della festività di Natale, giovedì 25 dicembre, il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica sarà sospeso. La sospensione si rende necessaria a causa della contestuale chiusura festiva della piattaforma di conferimento. Per limitare i disagi . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
