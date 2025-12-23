MOF 2025 integrazione delle risorse | chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati RETTIFICA

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 22 dicembre 2023, fornendo chiarimenti sulla contrattazione e sull’integrazione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) 2025. Questi aggiornamenti riguardano la gestione delle risorse aggiuntive e gli arretrati, offrendo indicazioni utili per le istituzioni scolastiche nell’ambito dell’Anno finanziario 2025.

Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre, relativa all’Anno finanziario 2025, arrivano importanti chiarimenti sulla gestione delle risorse aggiuntive del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA

Leggi anche: Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Integrazione delle risorse MOF 2025, contrattazione e arretrati; MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA; Nuove risorse MOF 2025: indicazioni del Ministero su assegnazione compensi [Nota].

MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA - Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre, relativa all’Anno finanziario 2025, arrivano importanti chiarimenti sulla gestione delle risorse aggiuntive del Fondo per il miglio ... orizzontescuola.it

MOF: dal Ministero risorse aggiuntive per le scuole grazie all’accordo sottoscritto dai sindacati. Anief: “Segnale positivo, ma ora servono risorse aggiuntive” - È stata diffusa alle istituzioni scolastiche la nota ministeriale relativa all’assegnazione dei fondi aggiuntivi connessi all’Ipotesi di CCNI del 23 ottobre 2025. orizzontescuola.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.