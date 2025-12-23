MOF 2025 integrazione delle risorse | chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati RETTIFICA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 22 dicembre 2023, fornendo chiarimenti sulla contrattazione e sull’integrazione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) 2025. Questi aggiornamenti riguardano la gestione delle risorse aggiuntive e gli arretrati, offrendo indicazioni utili per le istituzioni scolastiche nell’ambito dell’Anno finanziario 2025.
Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre, relativa all’Anno finanziario 2025, arrivano importanti chiarimenti sulla gestione delle risorse aggiuntive del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA
Leggi anche: Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti
Integrazione delle risorse MOF 2025, contrattazione e arretrati; MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA; Nuove risorse MOF 2025: indicazioni del Ministero su assegnazione compensi [Nota].
MOF 2025, integrazione delle risorse: chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati. NOTA - Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre, relativa all’Anno finanziario 2025, arrivano importanti chiarimenti sulla gestione delle risorse aggiuntive del Fondo per il miglio ... orizzontescuola.it
MOF: dal Ministero risorse aggiuntive per le scuole grazie all’accordo sottoscritto dai sindacati. Anief: “Segnale positivo, ma ora servono risorse aggiuntive” - È stata diffusa alle istituzioni scolastiche la nota ministeriale relativa all’assegnazione dei fondi aggiuntivi connessi all’Ipotesi di CCNI del 23 ottobre 2025. orizzontescuola.it
A.F.2025 Cedolino Unico - Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – CCNI integrazione MOF - Assegnazione risorse finanziarie: CHIARIMENTI La nota conferma il Vademecum che abbiamo già trasmesso a tutti i soci la scorsa settimana. Per ulteriori - facebook.com facebook
"Il 2025 consolida il sistema sanitario di #RegioneFVG: risorse definite in anticipo, governance rafforzata e investimenti su personale e integrazione sociosanitaria. Programmazione solida per risultati concreti nel 2026". Così @Riccardi_FVG tinyurl.com/yc9 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.