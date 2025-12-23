MOF 2025 integrazione delle risorse | chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati RETTIFICA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota il 22 dicembre 2023, fornendo chiarimenti sulla contrattazione e sull’integrazione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) 2025. Questi aggiornamenti riguardano la gestione delle risorse aggiuntive e gli arretrati, offrendo indicazioni utili per le istituzioni scolastiche nell’ambito dell’Anno finanziario 2025.

