missione scandiano per mister galantini

L’Sporting Scandiano annuncia l’ingaggio di Maurizio Galantini come nuovo allenatore della squadra. Con alle spalle un’esperienza significativa nel campionato di Eccellenza con il Fabbrico, il tecnico porta con sé competenza e una conoscenza approfondita del calcio regionale. La scelta si inserisce nell’obiettivo della società di consolidare il progetto sportivo e valorizzare il talento dei propri giocatori.

Sceglie l’esperienza lo Sporting Scandiano: il nuovo allenatore dei rossoblù è Maurizio Galantini. Il navigato tecnico ha cominciato la stagione nel campionato di Eccellenza al Fabbrico, e a fine novembre è arrivato il divorzio tra le parti. Ora la missione Scandiano, in Promozione, prendendo il posto di Salvatore Giardina. Nel comunicato della società si legge che il nuovo allenatore "con la fermezza che lo contraddistingue cercherà di risollevare le sorti di una squadra che ultimamente sembra aver perso la fiducia in sé stessa". Ecco la situazione attuale dello Sporting: nel girone B di Promozione è al settimo posto con 22 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

