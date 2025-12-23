Mirella Gregori la mamma fornì l’identikit di un uomo | Somigliava a un pregiudicato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è contenuta in una memoria che l'avvocato Valter Biscotti e la dottoressa Jessica Leone hanno messo a disposizione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso delle due ragazze, fornendo anche gli atti relativi ad indagini della questura capitolina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mirella Gregori, la mamma fornì l’identikit di un uomo: “Somigliava a un pregiudicato”

