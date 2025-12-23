La notizia è contenuta in una memoria che l'avvocato Valter Biscotti e la dottoressa Jessica Leone hanno messo a disposizione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso delle due ragazze, fornendo anche gli atti relativi ad indagini della questura capitolina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mirella Gregori, la mamma fornì l’identikit di un uomo: “Somigliava a un pregiudicato”

Un uomo arrestato e l'identikit della madre di Mirella Gregori, memoria in Commissione. Per l'avvocato Biscotti "forti somiglianze" con un pregiudicato di origini siciliane #ANSA x.com

"Mi manchi profondamente Mirella, ti porto ogni giorno nel mio cuore e anche dopo 39 anni sono qui a dirti che farai sempre parte di me. Chi dimentica cancella e io non posso dimenticarti..." Maria Antonietta Gregori nel giorno dell'anniversario della scompars - facebook.com facebook