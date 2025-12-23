Mirano festeggia il capodanno in piazza con Radio Company e la festa Wonder 2K26

Mirano si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un evento in piazza, organizzato in collaborazione con Radio Company. La serata “L’ultimo dell’anno è… musica insieme” si svolgerà il 31 dicembre 2025, dalle ore 22 all’1 di notte, in piazza Martiri. Un’occasione per salutare il 2025 in compagnia, all’insegna della musica e della convivialità, nel rispetto delle tradizioni locali.

Il programma "Natale è. Mirano" prosegue il 31 dicembre 2025 con "L'ultimo dell'anno è. musica insieme", in piazza Martiri partire dalle ore 22 e fino all'1 del 1° gennaio 2026. Radio Company condurrà la festa "Wonder 2K26" con Fabio De Magistris, Viviana e la Metropolitan Band.

