Mirano festeggia il capodanno in piazza con Radio Company e la festa Wonder 2K26
Mirano si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un evento in piazza, organizzato in collaborazione con Radio Company. La serata “L’ultimo dell’anno è… musica insieme” si svolgerà il 31 dicembre 2025, dalle ore 22 all’1 di notte, in piazza Martiri. Un’occasione per salutare il 2025 in compagnia, all’insegna della musica e della convivialità, nel rispetto delle tradizioni locali.
Il programma "Natale è. Mirano" prosegue il 31 dicembre 2025 con “L’ultimo dell'anno è. musica insieme”, in piazza Martiri partire dalle ore 22 e fino all'1 del 1° gennaio 2026. Radio Company condurrà la festa “Wonder 2K26” con Fabio De Magistris, Viviana e la Metropolitan Band. Evento a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Guardiagrele festeggia il Capodanno in piazza con la diretta di Radio Delta 1
Leggi anche: "Capodanno Stai a Reggio Calabria": in piazza si festeggia con Rocco Hunt e Radio 105
Concerto di Capodanno 2026 al Teatro Belvedere Vienna Reloaded.
Il Capodanno si festeggia in piazza Vittoria e in Fiera: a Bolzano si balla fino all'alba ma divieto di botti - La città si prepara a dare il benvenuto al 2026 con un evento diffuso che promette di unire generazioni diverse sotto il segno della musica. ildolomiti.it
Capodanno Cinese in piazza Vittorio: cercano di staccare le lampade e cede la struttura - Cercano di staccare le lampade di carta del Capodanno Cinese in piazza Vittoria: una delle travi viene giù. fanpage.it
Capodanno 2026 in Europa: alla scoperta delle capitali più affascinanti dove brindare - Il Capodanno è l’occasione ideale per vivere nuove esperienze, scoprire culture diverse e festeggiare in grande stile. siviaggia.it
Festeggia le feste con la nostra Paella Paella Reale al Astice Mixta Pesce e Capasanta … più di 7 sapori! Prenota la tua cena o il tuo Asporto al 0415770613 Via Ballò 12 MIRANO - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.