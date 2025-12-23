Miracolo nella 34ª strada: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, su Italia 1 va in onda il film Miracolo nella 34a strada. Un grande cult che Mediaset ripropone a pochi giorni da Natale, così come alla Vigilia è irrinunciabile l’appuntamento con Una poltrona per due. Il film del 1994 è diretto da Les Mayfield e vede protagonista Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. È un remake del celebre film Il miracolo della 34ª strada del 1947 diretto da George Seaton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film è la storia di una bambina molto speciale, Susan (Mara Wilson), che fa fatica a credere a Babbo Natale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Miracolo nella 34ª strada: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Nella tana dei lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Miracolo sulla 34esima strada, la spiegazione del classico di Natale: quando va in onda, trama, cast e perché resta di grande attualità - Tra i film che tornano puntuali quando le luci di Natale accendono le città e l’aria profuma di feste, Miracolo nella 34ª strada è uno di quelli che funzionano ... msn.com

Una favola senza tempo per tutta la famiglia. “Miracolo nella 34ª strada”, stasera in prima serata su #Italia1 - facebook.com facebook

Miracolo sulla 34esima strada, la spiegazione del classico di Natale: quando va in onda, trama, cast e perché resta di grande a... x.com