Miracolo a Scandicci Partita dalla periferia Savino Del Bene al top

La storia della Savino Del Bene a Scandicci è un esempio di crescita costante e dedizione. Dal 2012, quando iniziò dalla B2, la squadra ha percorso un cammino impegnativo, arrivando oggi a essere tra le migliori nel panorama internazionale. Un percorso che testimonia passione e impegno, senza mai perdere di vista gli obiettivi, e che ha portato la società ai vertici del volley mondiale.

SCANDICCI (Firenze) Chiamarla sarebbe sminuire il percorso fatto dal 2012 ad oggi quando dalla B2 iniziò, quasi per gioco, ma molto sul serio il percorso della Savino Del Bene: dai campionati di periferia fino al tetto del mondo. Perché Paolo Nocentini, come nella vita, così nel lavoro è sempre stato un uomo controcorrente. Un comunista, diventato col tempo liberal progressista, padrone di un impero - la Savino Del Bene, appunto - che ha conquistato partendo da basso: centralinista o giù di lì. Fino a conquistare la vetta lavorativa e quella nel suo divertimento preferito: la pallavolo. Il tutto a Scandicci, il comune più popoloso al confine con Firenze.

