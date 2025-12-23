Mio figlio 15enne derubato e spogliato in centro a Milano | ha implorato ma nessuno l’ha aiutato Questa società produce indifferenza
Un episodio di rapina nel centro di Milano coinvolge un giovane di 15 anni che, nonostante le sue richieste di aiuto, si è trovato solo di fronte all’indifferenza della società. Questa situazione evidenzia come spesso manchi attenzione e solidarietà nei momenti di bisogno, lasciando i più giovani vulnerabili e soli di fronte a situazioni difficili.
“Ha implorato aiuto lungo tutto il percorso, senza trovare nessuno che intervenisse. Questa grande indifferenza proprio ci fa rabbia. È svuotato come un sacco”. Ricorda quello che è successo a suo figlio di 15 anni, a pochi metri dalla via di Milano che è tutto un susseguirsi di negozi, da piazza Loreto fino a Porta Venezia. Di giorno un viavai frenetico dove lo shopping e la fretta sostituiscono lo spazio dell’empatia. Lui, alle otto si sera, è stato rapinato, spogliato e costretto a prelevare al bancomat. Era stato agganciato tra le centralissime corso Buenos Aires e via San Gregorio. Prima il giubbotto, poi il maglione e le scarpe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
