Nel corso della seconda metà del 2025 vari produttori di mini PC hanno iniziato a puntare maggiormente sulle fasce più alte del mercato, strizzando un occhio all’AI, come ad esempio Minisforum che ha lanciato vari prodotti recentemente come l’AI X1 PRO che abbiamo avuto modo di provare negli ultimi mesi. Il Minisforum AI X1 PRO è un “miniPC” che punta ad offrire la possibilità di eseguire a bordo del dispositivo stesso alcuni task AI, montando un potente processore Ryzen AI 9 HX370 di AMD che integra una CPU con 12core 24 thread, con frequenza boost massima di 5,1GHz, una GPU Radeon 890M ed una NPU da 50TOPS che permette dunque al mini PC di essere certificato CoPilot+ PC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minisforum AI X1 Pro: un PC compatto con prestazioni di fascia alta che può eseguire modelli AI in locale

