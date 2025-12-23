Minacce pedinamenti e violenze sull’ex compagna | 33enne di Solopaca ai domiciliari

Un uomo di 33 anni di Solopaca è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Benevento, dopo essere stato accusato di minacce, pedinamenti e violenze nei confronti dell’ex compagna. La misura cautelare è stata adottata a seguito di indagini della Questura, che hanno ricostruito comportamenti persecutori aggravati da precedenti legami affettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata odierna gli operanti della Questura di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un trentatreenne di Solopaca indagato per il reato di atti persecutori aggravati nei confronti di una donna con la quale era stato legato da relazione affettiva. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’uomo, il quale con condotte reiterate molestava e minacciava la donna ingenerandole un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità e per quella dei familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

