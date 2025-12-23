Minacce e inseguimento all’ex compagna | arrestato un 45enne a Catania

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato per aver minacciato e inseguito ripetutamente l’ex compagna nel centro cittadino. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, assicurando la sicurezza della vittima. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare prontamente comportamenti minacciosi o persecutori.

Intervento immediato della Polizia di Stato nel centro cittadino. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo catanese di 45 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di minacce e insulti reiterati nei confronti dell'ex fidanzata, arrivando a inseguirla per le vie del centro di Catania. La richiesta di aiuto e l'inseguimento per strada. Visibilmente spaventata, la donna ha contattato la sala operativa della Questura di Catania mentre stava andando a piedi dal parrucchiere. Durante la telefonata ha riferito di essere seguita dall'ex compagno, che la tallonava in bicicletta, urlandole contro e attirando l'attenzione dei passanti.

