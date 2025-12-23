MillenniuM abbonati e nel 2026 spendi la metà E in digitale spendi un terzo

Con l'abbonamento a MillenniuM nel 2026, potrai risparmiare il 50% sui costi e un terzo sugli acquisti digitali. Un’opportunità ideale per chi apprezza inchieste approfondite, interviste e fotografie di qualità. Se ti abboni ora, pagherai 90 euro per ricevere i 12 numeri del prossimo anno, un modo semplice e conveniente per restare informato con contenuti di valore.

Uno sconto del 50% è un bel regalo di Natale. Ve lo fa MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez per chi ama le inchieste, gli approfondimenti, le lunghe interviste, i grandi fotografi. Se vi abbonate ora, pagherete solo 90 euro per avere a casa tutti i 12 numeri del prossimo anno. Esattamente la metà di quello che spendereste per acquistare ogni singolo numero, cioè 180 euro. Ancora più conveniente l 'abbonamento digitale, che permette di leggere gli articoli del mensile in pdf e, in versione navigabile, sul nostro sito a soli 59,99 euro. Da gennaio 2026, infatti, siamo costretti ad aumentare il prezzo di copertina a 15 euro, in linea (anzi, un po' sotto linea) con le principali riviste di approfondimento.

