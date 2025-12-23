Mille euro all’istituto comprensivo Il dono della Pubblica assistenza

Recentemente, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno ha donato mille euro all’Istituto Comprensivo Statale di Capraia e Limite. La donazione, consegnata dal consiglio direttivo, mira a sostenere le attività educative e sociali della scuola, rafforzando il rapporto tra associazione e comunità locale. Un gesto che testimonia l’impegno condiviso nel promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e stabile.

Una donazione di mille euro è stata consegnata nei giorni scorsi dal consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno al dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale di Capraia e Limite, Manuel Salvaggio. In rappresentanza di quest’ultimo erano presenti alla cerimonia le collaboratrici del dirigente, ossia le professoresse Novella Lensi e Chiara Pezzatini e la presidente del consiglio di istituto Valentina Pini. La dirigenza dell’associazione di volontariato ha optato per questa azione destinando a sostegno dell’ampliamento dell’ offerta formativa scolastica una buona parte della somma che annualmente stanzia per l’acquisto dei pacchi natalizi per i propri volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille euro all’istituto comprensivo . Il dono della Pubblica assistenza Leggi anche: Un defibrillatore in dono per la Pubblica Assistenza Prato Sud Leggi anche: Bagnacavallo, una donazione da oltre 4mila euro per l'Istituto Comprensivo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Portati via circa mille euro: per Natale il parroco avrebbe distribuito la gran parte della somma tra i più deboli del paese. La condanna dei sindaco Mario Tendas - facebook.com facebook #Unimpresa su #LIdentità - Natale quanto ci costi: circa mille euro a famiglia se scegliamo di fare anche un viaggio unimpresa.it/lidentita-nata… #natale #spesa #cenone #regali #viaggi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.