Milazzo controlli straordinari dei carabinieri | 5 persone denunciate per guida pericolosa e possesso di droghe
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Milazzo hanno svolto controlli straordinari nel centro e nelle zone circostanti, in vista delle festività natalizie. L'intervento ha portato alla denuncia di cinque persone per guida pericolosa e possesso di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza pubblica durante questo periodo dell'anno.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno attivato un servizio straordinario di controllo del territorio, in vista delle festività natalizie, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, soprattutto nelle ore notturne. L'iniziativa ha avuto come scopo la prevenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
