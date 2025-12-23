Milazzo controlli straordinari dei carabinieri | 5 persone denunciate per guida pericolosa e possesso di droghe

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Milazzo hanno svolto controlli straordinari nel centro e nelle zone circostanti, in vista delle festività natalizie. L'intervento ha portato alla denuncia di cinque persone per guida pericolosa e possesso di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza pubblica durante questo periodo dell'anno.

