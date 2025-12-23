Milano maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa a Parabiago | arrestato infermiere Il video

Maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di almeno due ospiti di una Rsa di Parabiago, in provincia di Milano. Con questa accusa i carabinieri di Legnano hanno arrestato un infermiere 46enne, di origini peruviane. L’uomo è ora agli arresti domiciliari, misura nata dopo l’indagine condotta dalla Sezione Operativa del Nor di Legnano e diretta dalla Procura di Busto Arsizio. Inquirenti: “Quadro di eccezionale gravità”. A far scattare il tutto la denuncia presentata ai carabinieri a ottobre da parte di alcuni familiari di una donna, di 82 anni, ospite della struttura sanitaria. In particolare, i familiari hanno raccontato che, nel corso degli ultimi mesi, avevano più volte riscontrato sull’anziana, completamente non autosufficiente, segni riconducibili a possibili violenze fisiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

