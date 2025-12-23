Milano-Domodossola linea sospesa per lavori | niente treni per tre giorni

Per tre giorni, la linea Milano-Domodossola sarà sospesa a causa di lavori di potenziamento tecnologico presso la stazione di Gallarate. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato interventi che riguardano miglioramenti infrastrutturali e di sicurezza. Durante questo periodo, i servizi ferroviari sulla tratta non saranno disponibili. Si consiglia di verificare eventuali alternative di viaggio e aggiornamenti sugli orari.

Per tre giorni i treni non circoleranno sulla tratta Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato importanti interventi di upgrade tecnologico nella stazione di Gallarate. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni nella stazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Lavori sulla linea: niente treni per Domodossola Leggi anche: Lavori sulla Milano-Domodossola: niente treni nel fine settimana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dieci giorni senza treni tra Rho e Gallarate: al via i lavori per la nuova fermata a Nerviano e il sistema ERTMS; Domodossola-Milano, stop ai treni tra Rho e Gallarate fino al 6 gennaio; Rho-Gallarate: undici giorni di stop e più di un mese di rallentamenti durante le feste; Stop ai treni tra Tirano e Morbegno nel weekend. Milano-Domodossola, linea sospesa per lavori: niente treni per tre giorni - Domodossola lato Nord sono invece limitati a Somma Lombardo, Albizzate, Ternate e Varese. novaratoday.it

Linea Milano–Varese, stop natalizio ai treni tra Gallarate e Rho. Ecco tutti i dettagli - Servizi ridotti e collegamenti spezzati su più linee, bus sostitutivi ancora in fase di definizione. laprovinciadivarese.it

Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Milano e Domodossola dal 9 al 12 gennaio - Domodossola: treni Eurocity cancellati e servizi sostitutivi con bus ... legnanonews.com

Ferrovie: Milano - Domodossola, modifiche al programma circolazione x.com

Se famo du’ spaghi Largo Domodossola, 2 - Milano Per prenotazioni e info: 0234531149 #dalcordaro #cucinaromana #milano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.