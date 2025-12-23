Milano crolla nella tana di Vallefoglia! Omoruyi scatenata Egonu non basta | scossone in Serie A1

Nel match della sedicesima giornata di Serie A1 di volley femminile, Milano ha subito una sconfitta sul campo di Vallefoglia. Omoruyi ha offerto una prestazione significativa, mentre Egonu non è riuscita a cambiare l’esito della partita. La gara ha rappresentato un momento importante nella stagione delle due squadre, evidenziando le sfide e le dinamiche del campionato italiano di volley femminile.

Milano è crollata sul campo di Vallefoglia nel match valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La formazione marchigiana ha firmato il colpaccio di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, sconfiggendo una delle più accreditate pretendenti allo scudetto e confermandosi in eccellente forma fisica, come testimonia la quinta affermazione consecutiva in campionato. Passo falso per le meneghine, che incappano così nel quinto ko stagionale in Serie A1 e si vedono superate da Chieri in classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono scivolate al quinto posto in classifica con 34 punti, a -1 da Chieri, a -3 da Novara (con una partita giocata in più), a -6 da Scandicci e addirittura a -12 dalla capolista Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

