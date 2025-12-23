Milano Cortina | la Fiamma illumina la Campania oggi l’arrivo a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua a illuminare la Campania. La diciottesima giornata è partita da Torre Annunziata; toccherà Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano sino ad arrivare in piazza Plebiscito, a Napoli, dove alle 17 si terrà la City Celebration. Pino Maddaloni, judoka oro a Sidney 2000, l’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara e i The Jackal tra i tedofori della giornata. Tra i momenti più significativi della tappa di oggi, l’ingresso della Torcia Olimpica nello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise (CE), che lo scorso anno ha celebrato 50 anni di attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: La Fiamma Olimpica di Milano Cortina illumina la Campania: 22 comuni e 6 siti Unesco nel percorso
Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica oggi e domani tra Napoli e provincia
La Fiamma Olimpica illumina gli scavi di Pompei: tra le stelle anche Jackie Chan • Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, la fiamma olimpica illumina anche Sanluri; Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica illumina Catania; LA FIAMMA OLIMPICA ILLUMINA LA CALABRIA: SCATTA IL PERCORSO REGIONALE VERSO MILANO CORTINA 2026.
Milano Cortina: la Fiamma illumina la Campania, oggi l'arrivo a Napoli - La diciottesima giornata è partita da Torre Annunziata; toccherà Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano ... ansa.it
La Fiamma Olimpica illumina gli scavi di Pompei: tra le stelle anche Jackie Chan • Milano Cortina 2026 - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua il suo percorso nella penisola: Pompei e i suoi scavi ospitano la grande festa del 22 dicembre. olympics.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi la fiamma olimpica arriva a Napoli - Prosegue la tappa in Campania della Fiamma Olimpica dei giochi di Milano Cortina 2026: Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, fino a Napoli, dove ... ilmattino.it
Milano-Cortina 2026, Mosaner: "Emozione indescrivibile ricevere il tricolore da Mattarella" - facebook.com facebook
#Olimpiadi #MilanoCortina, la situazione: “su Livigno snow park già 160.000 mc di #neve” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.