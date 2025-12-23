Milano-Cortina appello contro la nuova lotteria di Stato per finanziare i Giochi | Liberiamo le Olimpiadi dall’azzardo

Un gruppo di cittadini di Milano ha lanciato un appello al governo per opporsi alla proposta di creare una nuova lotteria di Stato destinata a finanziare i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’iniziativa sottolinea come lo spirito olimpico sia incompatibile con il gioco d’azzardo, chiedendo di preservare i valori dello sport e di trovare alternative più sostenibili per il supporto alle Olimpiadi.

"Lo spirito olimpico non contempla il gioco d'azzardo". È partito da Milano, in nome dei valori dello sport, un appello al governo per ritirare il progetto di istituire una nuova lotteria di Stato per finanziare le spese del Comitato olimpico nazionale italiano, il Coni, coinvolto direttamente nell'organizzazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Una quindicina di enti e associazioni impegnati nel sociale e nel contrasto alla ludopatia hanno sottoscritto un documento: "Il governo, con un emendamento al disegno di legge di bilancio, intende istituire un nuovo gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win for Italia Team, volto a finanziare il Comitato olimpico nazionale.

