Milano-Cortina 2026 Brignone predica calma | Un conto sciare un altro andare veloci Dovrò affrontare i miei demoni

Fiducia, pazienza, idee chiare. Nel percorso di avvicinamento a Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha fatto tappa all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni per sottoporsi alle visite mediche del protocollo atleti probabili olimpici. La campionessa valdostana, che ieri ha giurato come maresciallo dei carabinieri dopo aver ricevuto il tricolore al Quirinale come portabandiera alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina, è impegnata in una corsa contro il tempo per recuperare dall’infortunio (frattura scomposta del piatto tibiale e del perone ) in vista dei giochi invernali. “Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci – racconta la ‘Tigre di La Salle’, in ripresa dal grave infortunio al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra rimediato lo scorso aprile -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

