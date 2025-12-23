Milano Banlieue Baby Gang sequestra 15enne la madre | Mio figlio non ha ricevuto nessun aiuto dalle persone che passavano -VIDEO
Un episodio di violenza avvenuto a Milano Banlieue vede un 15enne sequestrato e trascinato per strada da quattro aggressori, nel pieno inverno. La madre del ragazzo denuncia la mancanza di aiuto da parte delle persone presenti durante l’aggressione. La vicenda evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alla tutela dei minori in contesti urbani complessi.
Il ragazzo è stato trascinato per strada in pieno inverno, con addosso solo calze e maglietta, mentre veniva strattonato da quattro aggressori. L'escalation di violenza si è conclusa dopo un'ora ma, in quel lasso di tempo, nessun aiuto è giunto dal pubblico presente in strada Un 15enne è stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
